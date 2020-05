Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD Bucuresti, primarul general Gabriela Firea, a anuntat miercuri ca, in cazul in care Guvernul PNL nu va lua masuri, social-democratii vor adopta in Parlament un act normativ care sa permita parintilor sa ramana acasa, alaturi de copii,...

- Mesajul primarului Alin Sebastian Birda adresat comunitații din Baia Sprie: Spațiile de recreere ne așteapta sa ne bucuram impreuna de frumusețea și prospețimea florilor! In aceasta perioada de grea ]ncercare pentru toți, primarul orașului Baia Sprie, n-a stat degeaba. Angajații de la spații verzi…

- O linie telefonica gratuita, Family Tel - 0800.070.009- ,unde parinții și tutorii copiilor pot suna pentru a fi consiliați psihologic și ajutați sa gestioneze cat mai bine starea emoționala a minorilor, a fost lansata, miercuri de Salvați Copiii și Digi Romania.

- Logiscool Romania, Școala Internaționala de Programare pentru Copii și Adolescenți, ofera elevilor inscriși la cursurile de programare posibilitatea de a continua procesul de invațare intr-un format online, in contextul inchiderii școlilor ca masura de prevenție impotriva raspandirii noului coronavirus.…

- Camerei Deputaților, in calitate de for decizional, a adoptat joi cu unanimitate de voturi inițiativa legislativa care ii obliga pe toți angajatorii sa acorde zile libere platite unuia dintre parinți daca școlile se inchid din cauza unor ”situații extreme”. Prevederea se va aplica parinților de copii…

- Parintii - mama si tata - si copiii lor, adica familia crestina: iata grija cea mare pe care preotul si-o asuma, dintotdeauna, din toate punctele de vedere: pastoral, misionar, social, educational, liturgic si, in special, duhovnicesc. Am optat pentru aceasta „scara" suitoare de lucrari ...

- La o clinica de fertilitate din California ai posibilitatea, daca planifici sa ai un copil, sa alegi culoarea ochilor acestuia. Metoda este destul de inofensiva și se crede ca acesta este inceputul unui nou fenomen in societate, ce va permite parintilor sa iși creeze copilul așa cum vor chiar inainte…

- Orice proprietar isi doreste un acoperis fiabil, rezistent, durabil, care sa aiba si un pret accesibil. O varianta optima, cel putin in privinta rezistentei, este folosirea tiglei metalice. Panourile din tigla metalica sunt usor de manipulat, se monteaza rapid, au greutatea redusa si functioneaza foarte…