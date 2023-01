Stiri pe aceeasi tema

- Fostul politist Cristian Cioaca ramane in inchisoare, dupa ce Judecatoria Pitesti i-a respins luni, ca neintemeiata, cererea de eliberare conditionata, insa decizia nu este definitiva. Potrivit deciziei instantei, Cioaca are dreptul sa faca o noua cerere de eliberare in luna mai 2023.

- Curtea de Apel București a respins, vineri, ca neintemeiata, o contestație depusa de Sorin Oprescu prin care solicita anularea condamnarii de 10 ani și 8 luni de inchisoare primita intr-un dosar de corupție.

- Conform DNA, prezenta cauza vizeaza eliberarea nelegala, de catre unele cabinete notariale, in perioada 2019 2022, contra unor sume de bani, a unor certificate de mostenitor, precum si a altor acte care atestau in fals dreptul de proprietate asupra unor imobile aflate pe raza municipiului Bucuresti,…

- Romania nu poate trimite o cerere de plata la Comisia Europeana fara sa aiba jaloanele „limpezite”, iar un refuz ar putea avea repercusiuni inclusiv asupra cursului de schimb valutar, a declarat ministrul PNL al investitiilor si proiectelor europene, Marcel Boloș, la briefingul sustinut miercuri, 14…

- Judecatorii turdeni au respins, la finele saptamanii trecute, cererea de liberare condiționata inaintata de Ovidiu Roja, actualmente incarcerat la Penitenciarul Bistrița. „Respinge cererile de liberare conditionata formulate in numele petitionarului Roja Ovidiu, V II. Cheltuielile judiciare raman in…