"Sunt acuzat, in mod fals, ca nu am pozitii impotriva PSD. Raspund si dau exemplu de pozitii anti-PSD in ultimii doi ani, dintre care o propunere de suspendare a primarului Firea, si sunt acuzat ca este prea putin. Aduc aminte ca de doi ani ma opun administratiei PSD-Firea si doamna Firea m-a dat in judecata pe motiv ca o calomniez si in continuare sunt acuzat ca nu-s suficient de bun sa ma lupt cu doamna Firea. Aceasta este ori prostie crasa, ori rea intentie! Hotarati voi, ca eu nu stiu. De doi ani, incepand imediat dupa alegerile locale, cand nimeni in PNL Bucuresti nu mai avea chef de nicio…