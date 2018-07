Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL Bucuresti, Cristian Busoi, anunta ca Judecatoria Sectorului 1 a respins ca neintemeiata chemarea sa in judecata de catre primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, pe motiv de calomnie. "Judecatoria Sectorului 1 a respins ca neintemeiata chemarea mea in judecata de catre doamna…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, și liderul PNL București, Cristian Bușoi, deși rivali in partid, „au batut palma” in ceea ce privește distribuirea funcțiilor in organizația politica in contextul alegerilor europarlamentare din 2019.

- Deputatul PSD de București, Beatrice Tudor, a criticat in termeni duri ieșirile suburbane ale liberalilor bucureșteni la adresa premierului Viorica Dancila, primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, și ministrului de Interne, Carmen Dan, de la sfarșitul saptamanii trecute, afirmand ca lupta…

- Surse politice au declarat pentru „Adevarul“ ca Ludovic Orban si Cristian Busoi, rivali in partid, au ajuns la o intelegere: Busoi va demisiona din fruntea organizatiei Bucuresti, dar va fi recompensat cu un loc eligibil pe lista pentru alegerile europarlamentare din 2019. Consilierul general Ciprian…