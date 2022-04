Cristian Bușoi: „România are o imagine foarte bună în Congresul SUA” Eurodeputatul PNL Cristian Bușoi a fost saptamana aceasta intr-o misiune diplomatica la Washington, in calitate de președinte al Comisiei pentru Industrie, Cercetare și Energie din Parlamentul European. Acesta a discutat cu membri ai Congresului SUA, oficiali ai Departamentului de Stat și experți de top ai principalelor think-thank-uri americane. „Am fost bucuros sa aflu, din discuțiile cu toți oficialii cu care m-am intalnit, ca țara noastra se bucura de o reputație foarte buna. Ni s-au transmis mulțumiri și aprecieri pentru felul in care romanii s-au implicat in gestionarea crizei refugiaților… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

