- Victorie pentru Sanatate, astazi, in Parlamentul European. Cu 74 de voturi pentru și numai 5 impotriva Raportul meu pentru Programul de Sanatate al Uniunii Europene, EU4Health a fost adoptat de Comisia pentru Mediu, Sanatate Publica și Siguranța Alimentara, ENVI, anunța Cristian Bușoi, raportorul…

- UE ofera tot sprijinul financiar și de politici publice pentru vaccinurile anti-COVID19, dar companiile farmaceutice trebuie sa prezinte garanții ca acesta sunt sigure și ca vor fi disponibile pentru toți cetațenii europeni, susține Cristian Bușoi, Cristian Bușoi, Președintele Comisiei ITRE din Parlamentul…

- “Programul de Sanatate al Uniunii Europene trebuie sa devina mai puternic”. Este angajamentul pe care președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și l-a asumat astazi in plenul Parlamentul European, in discursul anual privind starea Uniunii Europene, susține europarlamentarul PNL, Cristian…

- Proiectul eurodeputatului Victor Negrescu de creare a unei unitati medicale de urgenta la nivelul UE are toate sansele sa fie inclus in programul de masuri pentru sanatate al Uniunii Europene, in urma votului de astazi din Comisia pentru Bugete a Parlamentului European. "Comisia pentru Bugete a adoptat…

- Europarlamentarul PNL, Cristian Bușoi, raportorul Parlamentului European pentru Programul de Sanatate al UE, anunța ca a solicitat comisarului european pentru Sanatate, Stella Kyriakides, sprijin pentru Republica Moldova in achiziționarea vaccinului anti-COVID-19 și a Remdesevir. ”Republica…

- Europarlamentarul PNL, Cristian Bușoi, președintele Comisiei pentru Industrie, Cercetare și Energie din Parlamentul European și raportor al Parlamentului European pentru Programul EU4Health a avut o intrevedere cu ministrul german al Sanatații cu care a discutat despre prioritațile UE in cadrul președinției…

- ”Ca roman voi lupta pentru a sprijini alocarea și implementarea a ceea ce foarte bine a negociat președintele Klaus Iohannis: 80 miliarde de euro pentru Romania. Ca medic și raportor al Parlamentului European pentru Programul de Sanatate al UE voi susține alocarea de bani suplimentari pentru Sanatate.…

- Parlamentul European a votat joi o Rezolutie in care afirma ca va refuza varianta de buget al UE negociata zilele trecute de sefii de stat si de guvern daca nu se fac noi negocieri, transmite AFP, potrivit Agerpres. Președintele Klaus Iohannis a declarat, dupa Consiliul European, ca Romaniei i-a…