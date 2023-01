Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a ajuns la un acord final pentru REPowerEU, scutul energetic care va decupla gospodariile și IMM-urile europene de energia ruseasca. In cadrul acordului, Romania obține mai mulți bani pentru investiții in energie verde.

- Președintele Klaus Iohannis a declarat marți, 6 decembrie, la Tirana, ca Romania nu poate sa nu fie afectata de faptul ca petrolul rusesc a fost interzis de luni, 5 decembrie, in Uniunea Europeana.„Acum, urmari vor fi, asta este foarte clar, dar si Guvernul se va preocupa de aceasta chestiune. Și cu…

- La noua luni de la declansare, razboiul din Ucraina produce in continuare rani si in Republica Moldova, o tara pomenita in fata unor crize umanitare, energetice si economice fara precedent. La inceput, in primele luni ale razboiului, Chisinaul a trebuit sa gestioneze un val gigantic de refugiati ucraineni,…

- UE a exportat in perioada ianuarie-septembrie 2022 in afara blocului comunitar bunuri in valoare de 1.889,6 miliarde euro, cu 18,8% mai mult decat in perioada similara a anului precedent.De cealalta parte, importurile din afara UE au crescut in același interval de timp cu 49,7%, ajungand la…

- Guvernul olandez, condus de Mark Rutte, a emis zeci de derogari de la sancțiuni impotriva Rusiei. Acest lucru reiese dintr-un inventar al ministerelor implicate. Companiile și instituțiile care primesc o scutire nu trebuie sa respecte sancțiunile aplicabile, scrie www.rtlnieuws.nl . Rutte vorbește despre…

- Iar topul este continuat de țari precum Polonia, Bulgaria sau Franța. Nici Romania nu face excepție și a platit in total aproape 3 miliarde de euro. Cifrele vin de la Centrul de Cercetare pentru Energie și Aer Curat.Pana și Ucraina, țara invadata de Putin, a cumparat gaze din Rusia in valoare de peste…

- Importurile de petrol rusesc in Uniunea Europeana și Marea Britanie au scazut cu 35% in august, la 1,7 milioane de barili pe zi (bpd), de la 2,6 milioane de bpd in ianuarie, dar UE a ramas cea mai mare piața pentru țițeiul rusesc, potrivit Agenției Internaționale pentru Energie (AIE). Marea Britanie…