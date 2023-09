Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD Timis, Alfred Simonsi, principalul promotor al Institutului Oncologic Timisoara, a reactionat dur la opozitia liderului PNL Cristian Busoi, vizavi de acest proiect extrem de important. Simonis afirma ca prin pozitia lui Busoi a venit dovada ca PNL Timis saboteaza acest proiect, doar…

- Europarlamentarul si liderul PNL, Cristian Busoi, a reclamat faptul ca se face Institutul Oncologic din Timisoara, in detrimentul unor spitale din „parohii” PNL-iste. Busoi a fost propus pe lista de Parlamentul European de PNL Timis, fiind un apropiat al fostului primar Nicolae Robu. Potrivit unei cereri…

- Consiliul Judetean Timis anunta punerea in vanzare a biletelor la expozitia ”Brancusi: surse romanesti si perspective universale” care va avea loc in perioada 30 septembrie 2023 - 28 ianuarie 2024 la Muzeul de Arta din Timisoara. Pretul biletelor porneste de la 100 de lei si ajunge la 22 de lei pentru…

- Deputatul PSD a subliniat ca daca nu exista o conjunctura similara anului 2020, de stare de urgenta, nu exista un motiv sa fie prelungite inutil mandatele alesilor locali. Presedintele interimar al Camerei Deputatilor, social-democratul Alfred Simonis, a declarat, marti, la Timisoara, ca o comasare…

- Presedintele interimar al Camerei Deputatilor, social-democratul Alfred Simonis, a declarat, marti, la Timisoara, ca o comasare a alegerilor locale cu cele parlamentare este neconstitutionala si nu poate fi aplicata decat in stare de urgenta. Simonis a subliniat ca in aceasta perioada Romania are cu…

- Dupa o declarație de intenție din anul 2019, președintele Consiliului Județean Timiș, Alin Nica, și președintele Provinciei Autonome Voivodina, Igor Mirovic, au semnat, la Timișoara, un acord de cooperare care stabilește principalele direcții de colaborare intre cele doua regiuni. Documentul oficial…

- Presedintele PDS Timis, Alfred Simonis, a reactionat imediat la afirmatiile omologului sau PNL-ist, Alin Nica, dupa ce acesta din urma s-a plans ca ordonanta austeritatii va bloca ridicarea noului stadion al Timisoarei. Simonis afirma ca stadionul se va face, iar o Hotarare de Guvern in acest sens va…

- Președintele PNL Timișoara, Cosmin Tabara, merge pe urmele șefului sau de partid la nivel local, Alin Nica, și ataca, la randul sau, modificarile fiscale propuse de guvernul condus de Marcel Ciolacu. Despre acestea, liberalul spune ca au zero logica și bun simț. ”Cat liberalism mai exista in ordonanța…