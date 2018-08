Cristian Bușoi, atac la decizia Gabrielei Firea privind preschimbare a autorizaţiilor de taxi Administratia PSD-Firea revine pe ordinea de zi a CGMB cu proiectul privind preschimbarea autorizatiilor de taxi a caror valabilitate expira anterior datei de 29.02.2020, desi PNL a solicitat punerea in transparenta a proiectului, iar primaria condusa de dna Firea s-a facut ca uita sa publice proiectul pentru a putea fi analizat de toti cei interesati. Sub pretextul nevoii de „dimensionare a numarului real de taxiuri" din București, proiectul va crea o abrambureala in plus pe piața taximetriei si va ajuta doar firme mari, „prietene", prin impunerea unor condiții de autorizare care orienteaza… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

