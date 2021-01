Stiri pe aceeasi tema

- Germania, Slovacia si Ungaria au inceput vaccinarea impotriva Covid-19 sambata, cu o zi inainte ca acest lucru sa se intample in toate tarile din Uniunea Europeana. O femeie de peste 100 de ani, un membru al Comisiei pentrru gestionarea pandemiei, angajati din Sanatate sau chiar ministrul Sanatatii,…

- La Institutul de Cercetare Dezvoltare Medico-Militara ”Cantacuzino” a sosit prima tranșa de 10.000 de doze de vaccinuri impotriva COVID-19 de la BioNTtech/Pfizer. : Campania de vaccinare incepe in același timp in Romania și in celelalte state membre ale Uniunii Europene. Avem totul pus la punct. Este…

- Zi istorica pentru Uniunea Europeana, in batalia impotriva COVID-19. Agenția Europeana a Medicamentului a aprobat vaccinul anti-covid dezvoltat de Pfizer si BioNTech. Expertii spun ca serul e sigur si eficient.

- Acord la nivel european pe Mecanismul de redresare și reziliența, care pune la dispoziția statelor UE 672,5 mld. euro, pentru reforme si investitii. Cați bani revin Romaniei Comisia Europeana a salutat, vineri, acordul politic la care au ajuns Parlamentul European si Consiliul cu privire la Mecanismul…

- Negocierile pentru activitatea și competențele Centrului de Cercetare pentru Securitate Cibernetica, pe care le-am condus ca președinte al ITRE, s-au incheiat cu succes, anunța Cristian Bușoi, președintele Comisiei ITRE din Parlamentul European. ”Victorie pentru securitatea cibernetica din…

- Agenția Europeana a Medicamentului (EMA) a inceput revizuirea continua pentru un nou vaccin impotriva COVID-19. Vaccinul este cunoscut sub numele de mRNA-1273 și este dezvoltat de Moderna Biotech Spain, SL (o filiala a Moderna, Inc.), potrivit datelor pe care le-am primit de la EMA ca responsabil…

- Cristian Bușoi, președintele Comisiei pentru Industrie și Cercetare din Parlamentul European, anunța ca va negocia forma finala a programului de sanatate a UE, EU 4 Health.Citește și: Maști neconforme in Romania: țara noastra a emis o alerta; cum sa le recunoști„Cu o majoritate covarșitoare,…