Cristian Boureanu și logodnica sa, Laura Dincă, s-au despărțit Cristian Boureanu (47 de ani) și logodnica sa, Laura Dinca (23 de ani), s-au desparțit. Cei doi au pus capat relației pe care o aveau dde mai bien de șase ani, iar anunțul a fost facut chiar de fostul politician. „Dupa 6 ani de relație cu Laura, 6 ani și jumatate aproape, am luat decizia sa ne desparțim, spre bucuria multora… A fost frumos, s-a terminat, este singura declarație pe care o dau. Sa nu se oboseasca presa sa ma sune pentru ca nu mai sunt persoana publica și nu dau nici un fel de declarație”, a declarat Boureanu, pentru Național. Vestea desparțirii vine dupa ce, in urma cu doua luni,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

