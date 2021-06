Stiri pe aceeasi tema

- Așa s-a intamplat și zilele trecute, cand fotoreporterii EVZ au intalnit-o pe Laura Dinca in trafic, in mașina iubitului ei, insa la volan fiind șoferul acestora. Deși angajatul a facut mai multe manevre periculoase, a blocat traficul și a incercat sa se strecoare printre mașini pentru a gasi un loc…

- Cristian Boureanu și Laura Dinca petrec momente de neuitat in vacanța exclusivista din Seychelles. Afaceristul iși rasfața iubita cu tot ce se poate, iar pentru a se bucura de luxul oferit de insula, fostul politician scoate din buzunar sume piperate de bani.

- Bursucu, colegul lui Teo Trandafir la Kanal D, are o relație de peste 8 ani cu o femeie de care puțini știu. Ea se numește Andreea și prefera sa ramana departe de lumina reflectoarelor, ea nefiind o persoana publica. Andreea este originara din Constanța, unde are și cateva afaceri. Ea este managerul…

- Cristian Boureanu traiește de mulți ani o poveste de dragoste cu modelul Laura Dinca și pare a fi cu capul in nori și la ora actuala. Aparent, politicianul crede ca virusul SARS-CoV-2 nu-l poate afecta cand se afla in compania frumoasei blondine.

- Laura Dinca și Cristian Boureanu se iubesc mai mult ca niciodata. Deși formeaza un cuplu deja de șapte ani, cei doi au trecut prin multe incercari de-a lungul timpului. Pana acum, intrebata cand se va casatori și va deveni mama, iubita politicianului a ținut sa menționeze ca așteapta sa se linișteasca…

- Cleopatra Stratan (18 ani) și Edward Sanda (23 de ani) s-au logodit in ziua in care solista a implinit 18 ani. „Cererea a fost frumoasa, intima. Am vrut sa ne ferim de ochii lumii. Am considerat acest pas ceva foarte special. M-a cerut chiar cand am implinit 18 ani”, marturisea Cleopatra anul trecut.…

- Laura Dinca și Cristian Boureanu formeaza un cuplu de 7 ani. Cei doi s-au logodit in 2018 și voiau sa faca nunta, insa evenimentul a fost amanat. Iubita fostului soț al Valentinei Pelinel are 24 de ani și a dezvaluit cum se menține in forma. Mai mult, in timpul unei sesiuni de intrebari pe contul de…