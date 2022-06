Stiri pe aceeasi tema

- Va vine sa credeți sau nu, dar e chiar ea - Tania Budi! Paparazzii Spynews.ro au surprins-o pe vedeta intr-un parc din Capitala și trebuie sa va spunem ca fosta partenera a lui Dan Bittman face senzație oriunde și oricand. Ce ținuta atragatoare a ales pentru plimbare.

- In urma cu o saptamana, Cristina Belciu și-a serbat aniversarea a 25 de ani in Italia. Ceea cea nu a luat ea in calcul a fost venirea neașteptata a lui Cristian Boureanu. Cei doi au fot impreuna o perioada, dar au luat-o pe drumuri separate. S-a zvonit ca la petrecerea aniversara a modelului, afaceristul…

- Impacarea dintre Cristian Boureanu și Cristina Belciu nu ar fi ținut mult. Imaginile cu cei doi imbrațișați la ziua de naștere a modelului sugerau ca intre cei doi s-a produs impacarea, ceea ce este foarte posibil, dar gesturile grosolane al afaceristului din aceeași seara ar fi facut-o pe tanara sa…

- Cristian Boureanu a fost fotografiat de paparazzi Spynews i n compania Laurei Dinca, fosta lui iubita, la un restaurant din zona de nord a Bucureștiului. Ipostaza aceasta cu omul de afaceri vine la doar o luna de la desparțirea de Cristina Belciu. In luna aprilie s-a aflat ca omul de afaceri Cristian…

- Exista oare semne de impacare intre Cristian Boureanu și Laura Dinca? Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele celor doi și i-au surprins din nou impreuna, asta dupa ce afaceristul și Cristina Belciu au decis sa nu mai formeze un cuplu.

- In ultima vreme au tot existat zvonuri conform carora Gabriela Prisacariu și Dani Oțil ar fi in prag de divorț. Paparazzii Spynews. ro, site-ul numarul unu de stiri mondene din Romania, au fost pe urmele celor doi și i-au surprins in timp ce se plimbau in mall ca doi indragostiți.