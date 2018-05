Stiri pe aceeasi tema

- Fostul deputat Cristian Boureanu a declarat, joi, la iesirea de la DNA, ca nu a platit cautiunea de 200.000 euro impusa de procurori in cazul sau pentru ca "este o procedura mai complicata", mentionand ca a fost chemat la sediul Directiei pentru o "procedura scurta".

- Sebastian Vladescu este urmarit penal pentru ca, in perioada in care a fost ministru al Finanțelor, a luat de doua ori mita, dar și pentru trafic de influența, a anunțat, vineri, DNA, dupa ce procurorii anticorupție l-au chemat sa-i prezinte acuzațiile, in urma avizului dat de președintele Klaus Iohannis.…

- Fostul deputat Cristian Boureanu se afla miercuri la DNA, el declarand ca a venit pentru a rezolva probleme tehnice ramase nerezolvate din ziua precedenta. Boureanu s-a aflat si marti la DNA, el fiind urmarit penal in dosarul in care fostul ministru al Finantelor Sebastian Vladescu este acuzat de doua…

- Fostul deputat Cristian Boureanu a ajuns, in cursul zilei de astazi, la sediul DNA, in dosarul fostului ministru al Finanțelor, Sebastian Vladescu.Surse citate de Antena 3 arata ca Boureanu s-a dus la DNA pentru a-și plati cauțiunea de 200.000 de euro, impusa de procurori in acest dosar.…

- Fostul deputat Cristian Boureanu se afla marti la DNA, conform News.ro . Saptamana trecuta, DNA a anuntat ca Boureanu este urmarit penal in dosarul in care fostul ministru al Finantelor Sebastian Vladescu este acuzat de doua infractiuni de luare de mita si in care mai sunt urmariti penal si Ionut Costea,…

- Exista in arhive o poza cu el. Sta in primul rand, dar pe cel mai laturalnic loc, in dreapta, in sala de presa a Palatului Victoria. Pare singur si izolat. Ingrozit in singuratatea lui. Capul grizonat i-a cazut in piept si toata povara lumii i-a coborat pe umeri. Este o zi din iunie 2010, iar, de…

- Un succes al DNA care a stabilit și cauțiuni-record Sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, a transmis procurorului general o solicitare de sesizare a presedintelui Romaniei, caruia i se cere aviz pentru urmarirea penala a fostului ministru al Finantelor, Sebastian Vladescu, cercetat pentru ca ar fi savarsit…

- DNA cere președintelui Klaus Iohannis sa accepte inceperea urmaririi penale fața de fostul ministrul al finanțelor, Sebastian Vladescu, acuzat de luare de mita. In același dosar, fostul deputat Cristian Boureanu este acuzat de trafic de influența. ”Infracțiunile de corupție care fac obiectul cauzei…