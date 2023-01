Stiri pe aceeasi tema

- Madalina Apostol și Nick Radoi au decis sa mearga pe drumuri separate, iar vedeta a facut anunțul in exclusivitate la Antena Stars. Madalina Apostol a vorbit despre motivul desparțirii și unde a ales sa locuiasca dupa separarea de partenerul ei.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Carmen Grebenișan a vorbit despre copilarie, iar vedeta a marturisit motivul pentru care nu a facut niciodata Craciunul cu familia. Influencerița iși aduce aminte cu drag de cele mai frumoase momente inca de cand era mica și susține ca ii lipsesc bunicii.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Rona Hartner a marturisit ca fostul soț inca o cauta, dupa aproape doi ani de la separare. Actrița este terorizata de fostul ei partner. Ce a dezvaluit cu privire la fosta casnicie.

- Connect-R este unul dintre artiștii din Romania care se bucura de mult succes de ani buni. Cantarețul are in spate o cariera de invidiat, la care alții numai viseaza, fiind un exemplu pentru mulți tineri pasionați de muzica. In exclusivitate pentru Antena Stars, artistul a marturisit ce a facut cu banii…

- Cuza a oferit detalii in exclusivitate la Antena Stars despre o posibila relație, iar concurentul de la Te cunosc de undeva a marturisit ca nu-și dorește sa formeze un cuplu deoarece nu are timpul necesar pentru a se implica. Iata ce a dezvaluit artistul!

- In exclusivitate pentru Antena Stars, un martor a oferit detalii cutremuratoare despre moartea lui Calin Doboș. Bogdan a vazut cum s-a produs accidentul și a dezvaluit daca medicul conducea sau nu cu viteza. Cum s-a produs tragedia care a șocat lumea showbiz-ului romanesc.

- Amalia Nastase a dezvaluit, in cadrul unui interviu facut in exclusivitate pentru Antena Stars, care este secretul relației dintrea ea și soțul sau. Vedeta a precizat ca cel mai mult intr-o relație conteaza respectul și increderea in partener. Ce declarații a facut Amalia.