Stiri pe aceeasi tema

- Problemele nu se mai termina pentru Cristian Boureanu, ba din contra, devin mult mai grave. Fostul politician este cercetat de DNA pentru o mita de 2,2 milioane de euro. Cristian Boureanu este cercetat intr-un dosar de luare de mita, alaturi de fosti demnitari, potrivit "Star Mag", de la Antena Stars.

- Directorul Companiei Nationale Administratia Porturilor Dunarii Maritime (C.N.A.P.D.M.) SA, Luigi Marius Ciubrei, a fost retinut de procurorii DNA pentru patru infractiuni de luare de mita, fiind acuzat ca a cerut si primit de la patru persoane peste 1.700 euro, pentru a le angaja in cadrul companiei…

- Audierile în dosarul în care ar fi vizati de procurorii anticoruptie fostul ministru al Finantelor Sebastian Vladescu si fratele fostului parlamentar Cristian Boureanu s-au prelungit pâna târziu, în noaptea de marti

- Tragedie in noaptea de Inviere la o biserica din București. Un barbat a facut stop cardio-respirator și s-a prabușit in mulțimea de oameni. Totul s-a intamplat in curtea bisericii de pe aleea Parva, acolo unde un barbat in varsta de 65 de ani a facut stop cardio-respirator. Oamenii au sunat la numarul…

- Ioana Boureanu, fiica fostului deputat Cristian Boureanu, a fost implicata intr-un scandal. De data aceasta, fara voia ei. Dupa o noapte agitata in club, un adolescent a incasat-o grav. Mai mulți indivizi l-au batut crunt pe puști, pana i-a dat sangele, iar fata ex-deputatului i-a stat alaturi victimei.…

- Trei din cei cinci polițiști șpagari din Ialomița, care in vara anului trecut opreau in trafic șoferi și le cereau mita pentru a-i scapa de amenzi, au fost arestați preventiv. Un al patrulea așa zis om al legii va fi cercetat sub control judiciar. Cei trei polițiști au fost reținuți joi seara, iar vineri…

- Politistii Biroului Rutier care desfasurau activitati de supraveghere a traficului pe bulevardul Independentei din municipiu au oprit pentru verificari un autoturism al carui conducator auto a incalcat marcajul longitudinal continuu. La volanul autoturismului a fost identificat un baimarean in varsta…

- La data de 08 februarie a.c., politistii Biroului de Investigatii Criminale din cadrul Politiei Municipiului Sebes l-au identificat pe un barbat de 25 de ani, din Sebes, ca persoana banuita de comiterea unei distrugeri, fapta comisa in noaptea de 08/09.01.2018. Se are ca, in noaptea de 08/09.01.2018,…