- Cristi Borcea ar putea fi eliberat condiționat. Magistratii Judecatoriei Sectorului 4 judeca, miercuri, cererea de eliberare conditionata a fostului actionar al clubului Dinamo, care executa o pedeapsa de sase ani si patru luni inchisoare in dosarul “Transferurilor de jucatori”. Decizia instantei nu…

- Omul de afaceri Ilie Carabulea, inchis la Penitenciarul Aiud din iunie 2017, a depus o noua cerere de liberare conditionata. Solicitarea a fost inregistrata la Judecatoria Aiud in data de 27 martie si ar urma sa fie analizata in 8 mai 2018.

- Cristian Borcea nu mai este implicat financiar la Dinamo, ramane cu sufletul alaturi de clubul din Soseaua Stefan cel Mare. Dinamo a ratat prezenta in play-off, iar fostul actionar a fost extrem de afectat. Dezvaluirea a fost facuta de nasul sau, Gigi Becali. "A mancat nu stiu cate kilograme…

- Inalta Curte a pronuntat, marti dupa-amiaza, decizia definitiva in cauza cunoscuta opiniei publice drept “mita pentru judecatoare”. Ioan Becali a fost condamnat definitiv la 7 ani si 4 luni de inchisoare, in timp ce Victor Becali 5 ani si 8 luni. In schimb, Cristian Borcea, fostul boss de la Dinamo,…

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) au condamnat-o pe judecatoarea Geanina Terceanu la 7 ani de inchisoare pentru ca a primit mita 220.000 de euro ca sa-i achite pe Cristian Borcea si Ioan si Victor Becali in dosarul „Transferurilor de jucatori”. Procurorii au cerut la ultimul…

- Victor și Ioan Becali au fost condamnați la inchisoare de magistrații Inaltei Curți de Casatie si Justitie in dosarul in care sunt acuzati ca i-au dat mita aproape 200.000 de euro judecatoarei Geanina Terceanu. Magistratul, care a primit banii pentru a da o soluție favorabila in dosarul transferurilor,…

