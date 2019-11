Stiri pe aceeasi tema

- Magistrații Tribunalului Ilfov sunt așteptați miercuri sa decida daca aproba sau nu eliberarea condiționata in cazul fostului acționar de la FC Dinamo București, Cristian Borcea, incarcerat din februarie 2019, dupa condamnarea din dosarul retrocedarilor ilegale de terenuri din județul Constanța.Citește…

- Constanța a fost declarata, sambata, Capitala Tineretului din Romania in anul 2020. Gala Tineretului s-a desfasurat in seara de sambata, 26 octombrie, la Iasi, iar in cadrul evenimentului a fost anuntat castigatorul titlului de Capitala Tineretului din Romania. Constanta a obtinut trofeul, invingand…

- Elena Udrea ajunge din nou in fata judecatorilor in dosarul finantarii campaniei electorale din 2009. In acelasi dosar apare si Ioana Basescu, fiica cea mare a fostului presedinte Traian Basescu. Avocatii fostului ministru au cerut ca judecatorii sa ia in considerare si alte probe, iar cererea lor este…

- Curtea de Apel București decide azi daca Traian Basescu a colaborat sau nu cu fosta securitate. Este vorba despre dosarul cunoscut sub numele “Petrov”, numele sub care Traian Basescu ar fi semnat note catre fosta securitatea pe vremea cand era student. Acțiunea impotriva fostului președinte a fost…

- Cristi Borcea a primit din partea Comisiei de eliberari conditionate din cadrul Penitenciarului Jilava un aviz favorabil la cererea de eliberare formulata. Surse din Administratia Nationala a Penitenciarelor au precizat ca o comisie de eliberari conditionate a analizat cererea lui Cristian Borcea de…

- La sfarșitul lunii mai, Tribunalul București a menținut decizia Judecatoriei Sectorului 5, care ii respinsese la randu-i pe 24 aprilie, cererea de eliberare condiționata și a hotarat ca omul de afaceri poate depune o noua cerere de eliberare condiționata incepand cu 2 septembrie, ceea ce fostul finanțator…

- Spectacol grandios la malul marii de Ziua Marinei. Manifestarile vor avea loc pe faleza din Constanta unde sunt asteptati sa ajunga mii de romani din toata tara. Zeci de nave, aeronave si ambarcatiuni prezinta cel mai mare spectacol naval pe care Fortele Navale Romane il organizeaza, an de an, in Romania,…