- PMP Timiș e pregatit de lupta pentru obținerea a cat mai multor locuri la Senat și Camera Deputaților pentru județul Timiș. Intreaga echipa de candidați a formațiunii politice și-a prezentat calitațile și dorințele pe care vor sa le indeplineasca pentru dezvoltarea județului. Liderul filialei, Mihail…

- Noua conducere a PNL Timiș a depus, miercuri, la Biroul Electoral Județean, listele pentru Camera Deputaților și Senat. La eveniment a fost prezent și noul președinte al PNL Timiș, Alin Nica, care a avut de transmis cateva mesaje atat catre PSD, cat și catre USR/PLUS.

- PNL Lugoj nu va avea, nici in urmatorii patru ani, un reprezentant in Parlamentul Romaniei. Colegiul Director Județean al PNL Timiș (forul superior de conducere al organizației) a stabilit, miercuri, 14 octombrie, candidații pentru Camera Deputatilor si Senat la alegerile parlamentare din 6 decembrie…

- Biroul Politic Județean al filialei locale a Partidului Național Liberal a stabilit listele cu cei pe care ii va trimite in lupta pentru un loc de parlamentar. Nu sunt surprize prea mari, Alina Gorghiu deschide lista pentru Senat, iar Marilen Pirtea cea de la Camera Deputaților. Nicolae Robu sau Alin…

- Catalin Drula vrea sa mai fie un mandat deputat de Timiș, iar Nicu Falcoi vrea sa treaca de la Senat la Camera Deputaților. USR și PLUS Timiș au anunțat cine sunt cei ce vor sa candideze la alegerile parlamentare din 6 decembrie.

- Organizația Județeana Suceava a PNL a validat candidaturile pentru alegerile parlamentare din data de 6 decembrie 2020. Potrivit unor surse politice, in forurile statutare ale PNL Suceava au fost stabilite candidaturile pentru Senat și Camera Deputaților, urmand ca acestea sa fie validate in ...

- 15 octombrie este data la care listele PNL Timis pentru Senat si Camera Deputatilor trebuie sa fie batute in cuie. Totusi, cei care doresc sa candideze pot sa-si depuna optiunile pana pe data de 12 octombrie. Noul Birou Permanent Judetean al PNL Timis a avut astazi o prima sedinta, tema principala fiind…

- La USR Timis alegerile interne ale candidatilor pentru listele parlamentare sunt in toi. Pana luni dimineata USR PLUS va avea listele finale pentru Senat si Camera Deputatilor. La PLUS Timis, au fost desemnati candidatii si se poate spune ca se cunoaste deja un viitor parlamentar: Daniel Toda. Abia…