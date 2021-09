Stiri pe aceeasi tema

- Campioana și-a gasit un nou președinte executiv, dupa plecarea lui Marian Copilu, cel care ocupa aceasta funcție pana la partida cu Steaua Roșie Belgrad. Dupa doua saptamani de negocieri și cautari, acționarii CFR-ului s-au oprit la Cristian Balaj. Fostul arbitru s-a ințeles astazi cu finanțatorul…

- CFR Cluj vrea sa-l convinga pe Cristi Balaj sa lase ANAD pentru presedintia campioanei S-a vorbit despre Dani Coman, despre Florin Prunea si despre Adrian Ilie pentru inlocuirea lui Copilu, insa primul pe lista scurta a oamenilor care decid la CFR este Cristian Balaj (50 de ani)! Dupa ce s-au facut…

- Dan Petrescu (53 de ani) a vorbit despre motivele care l-au facut sa revina la CFR Cluj. Relația cu patronul Neluțu Varga a fost in fruntea listei. Dan Petrescu a semnat un contract valabil trei sezoane cu CFR Cluj. Triplul campion cu „feroviarii” spune ca relația speciala pe care o are cu patronul…

- Danut Coman a anuntat ca nu va prelua functia de presedinte al campioanei CFR Cluj, ci va ramane in continuare conducatorul gruparii FC Hermannstadt, anunța news.ro. "Vreau sa le multumesc celor de la CFR Cluj pentru propunerea facuta, mai ales ca vine din partea unui club care domina fotbalul…

- Luis Pedro Cavanda (30 de ani, fundaș dreapta), jucatorul belgian cu 53 de meciuri in Serie A, venit in probe la cererea lui Adi Mutu nu va semna cu FCU Craiova. FCU Craiova se pregatește de primul meci din noul sezon din Liga 1, cu CFR Cluj, vineri, in Gruia, de la ora 21:30. Agentul fotbalistului,…

- Iuliu Mureșan a fost prezentat oficial, miercuri, la Dinamo. Fostul președinte de la CFR Cluj și Hermannstadt a devenit numarul 1 in clubul intrat in insolvența. Alaturi de el, puterea de decizie va fi și in mainile administratorului judiciar, Razvan Zavaleanu. Funcția lui Mureșan are o alta denumire…

- Vlad Voiculescu este noul președinte al USR PLUS București. Fostul ministru al Sanatații a obținut 61,4% din voturi. Contracandidatul sau, șeful Garzii de mediu Octavian Berceanu, a fost votat de 37,9% dintre colegi.În aceasta perioada au loc alegeri în filialele USR PLUS, miza principala…

- Alesii locali alearga dupa bani, mai bine zis, dupa cel care imparte banii, iar acesta poate fi un indiciu pentru cine va castiga lupta acerba dintre Ludovic Orban si Florin Citu, pentru sefia PNL. Premierul are in mana painea si cutitul guvernarii, banii si functiile. Si doua posibilitati de a-i convinge…