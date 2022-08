Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul liberal Cristian Bacanu reclama, miercuri, ca exista riscul ca Romania sa piarda bani din PNRR pentru componentele Transporturi, Energie si Mediu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Deputatul Cristian Bacanu a avertizat intr-o postare pe Facebook ca exista riscul ca Romania sa piarda bani din PNRR pentru componentele Transporturi, Energie si Mediu, pentru ca nu a fost adoptata Strategia privind calitatea aerului, termenul fiind depasit. Liberalul a cerut interventia premierului…

- Vremea calduroasa și seceta prelungita au produs pagube importante in țarile UE. Acestea se confrunta cu recolte care se usuca, cu scaderea producției de energie și cu secarea rezervelor de apa, in timp ce razboiul din Ucraina determina o creștere a prețurilor la alimente și energie. Fii la…

- Premierul Nicolae Ciuca a salutat, luni, decizia Comisiei Europene de actualizare a Acordului de parteneriat, afirmand ca reprezinta un semnal „de incredere” si „de sustinere” a prioritatilor Romaniei, tara noastra urmand sa beneficieze, pana in 2027, de 31,5 miliarde de euro fonduri europene din Politica…

- Cu 220.000 de IT-iști, majoritatea coagulați in București, Cluj, Iași, Timiș și Brașov, Romania este la coada clasamentului UE in ceea ce privește numarul de specialiști in tehnologia informației și comunicații (TIC) raportat la totalul angajaților, arata eurodeputatul PMP Eugen Tomac, scrie Mediafax.…

- Medicul infecționist Andi Radu Agrosoaie, de la Spitalul Municipal Radauți, care in weekend a declanșat falsa alerta, la nivel național, de variola a maimuței, a agresat, luni, o pacienta și colegi din spital și a fost nevoie sa fie internat la Psihiatrie, informeaza Monitorul de Suceava . Managerul…

- Parlamentul European, Comisia Europeana și Consiliul au ajuns joi dimineața la un Acord in ceea ce privește planurile de reaprovizionare a depozitelor de gaz din UE inainte de iarna, a anunțat eurodeputatul PNL Cristian Bușoi, care a condus negocierile in calitate de președinte al Comisiei pentru…

- Un cutremur cu magnitudinea de 4,2 s-a produs miercuri seara, la ora 18:46, in zona seismica Vrancea , judetul Buzau, la 60 de km de Brașov. Potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) seismul s-a produs la o adancime de 142 de kilometri. „In ziua de 11…