Stiri pe aceeasi tema

- Ciprian Ciucu este noul președinte al PNL București și face parte dintre cei care il susțin pe Florin Cițu la Congresul PNL. De altfel, Cițu a ținut sa lanseze un avertisment pentru Nicușor Dan și a spus ca in 2024 nu vor mai fi facute compromisuri, iar PNL va avea propriul candidat. ”Ciprian…

- Ludovic Orban și Florin Cițu, fața in fața la alegerile pentru șefia Partidului Național Liberal, filiala București. Acestea au loc in plin scandal cu acuzații de frauda intre Ciprian Ciucu și Violeta Alexandru.

- Cu o zi înaintea alegerilor la PNL București a început scandalul întrei cei doi contracandidați la șefia organizației. Liderul PNL sector 6, Ciprian Ciucu acuza echipa Violetei Alexandru de "minciuna " și "joc murdar". În replica, Violeta Alexandru, spune…

- Cu o seara inainte de a-și anunța susținerea pentru Florin Cițu, Ciprian Ciucu semnase un protocol de susținere reciproca cu Ludovic Orban și Violeta Alexandru. Peste noapte, supus unui asalt telefonic din partea premierului in funcție și a susținatorilor acestuia, și-a schimbat opțiunea,…

- Primarul sectorului 6 Ciprian Ciucu declara, intr-un interviu pentru G4Media, ca a semnat un protocol de sustinere reciproca cu Ludovic Orban, ideea fiind ca Violeta Alexandru sa se retraga si el sa castige alegerile din PNL Bucuresti. Ciucu sustine ca s-a simtit „pus simbolic la rever”, astfel ca…

- Violeta Alexandru, actualul președinte al PNL București, și-a anunțat candidatura pentru un nou mandat. Alexandru, fost ministru al Muncii, il va avea contracandidat pe Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6. Violeta Alexandru este susținatoare declarata a lui Ludovic Orban la șefia PNL, in…

- Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, si-a depus vineri candidatura pentru funcția de președinte al PNL Bucuresti, el mergând însoțit de premierul Florin Cîțu, candidat la șefia partidului alaturi de Ludovic Orban, la congresul din septembrie. "Mi-am depus astazi candidatura pentru…

- ”Sunt foarte realista. PNL Bucuresti are un potential extraordinar, are oameni foarte bine pregatiti, dar are in continuare si multa treaba de facut - in interior si pentru bucuresteni. In toate sectoarele. Asta pentru ca nu prea s-a facut treaba serioasa prea multi ani, s-au preferat intelegerile,…