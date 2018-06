Stiri pe aceeasi tema

- Costel Enache, antrenorul principal al FC Botoșani și-a fixat deja obiectivul pentru sezonul urmator. Imediat dupa finalul meciului cu Gaz Metan Mediaș, tehnicianul a spus ca pentru noul sezon, care va incepe pe 22 iulie, obiectivul este calificarea in play-off. „A fost un an de tranziție, nu am știut…

- FC Botosani va lupta astazi, de la ora 18:30, pe „Municipal”, contra celor de la Concordia Chiajna intr-un meci in care obiectivul clar al mmoldovenilor este victoria. Dupa ce a pierdut lupta cu Dinamo pentru primul loc din play-out, elevilor lui Costel Enache nu le mai ramane decat varianta locului…

- Fundasul stanga al FC Botosani, Nicolae Musat, este convins ca echipa sa va avea un meci foarte greu astazi pe „Municipal” contra Concordiei Chiajna. „Va fi un meci dificil. Ei au nevoie de puncte se lupta jos si cred ca vor veni foarte motivati. De cand a venit domnul Ionut Badea arata mult mai bine…

- Jucatorii imprumutați de FCSB la FC Botoșani, Vlad Achim și Catalin Golofca, nici nu concep sa nu caștige in meciul cu Dinamo din runda aIX-a din play-out-ul ligii I. Mijlocașul FC Botoșani, Vlad Achim, crede in victorie in meciul cu Dinamo. „Un meci echilibrat cum a fost și primul meci din play-out…

- Președintele clubului sibian, Teodor Birț, a anunțat miercuri, intr-o conferința de presa, ca au fost puse in vanzare biletele pentru mult-așteptatul meci din prima manșa a semifinalei cu Gaz Metan Mediaș, care va avea loc marți, 17 aprilie, de la ora 17:00, pe Stadionul „Municipal”. Oficialul FC Hermannstadt…

- Presedintele clubului Hermannstadt, Teodor Birt, a declarat ca echipa de liga a doua va disputa prima mansa a semifinalelor Cupei Romaniei, in compania formatiei Gaz Metan Medias, la Sibiu, si ca este exclusa inchirierea unei instalatii de nocturna. “Gaz Metan este un adversar accesibil. Nu am vrut…