Cristi Puiu, distins cu premiul pentru cel mai bun regizor la Festivalul Internațional de Film de la Berlin Cristi Puiu a primit, sambata seara, premiul pentru cel mai bun regizor la secțiunea Encounters. Distincția i-a fost acordata in cadrul ceremoniei de gala a celei de-a 70-a ediții a Festivalul Internațional de Film de la Berlin. Este pentru a doua oara cand regizorul roman, in varsta de 57 de ani, primește recunoașterea internaționala, dupa Ursul de Aur pentru scurtmetraj din 2014. Frederic Schulz-Richard, actorul care interpreteaza rolul principal din film, a fost cel care a ridicat premiul. „Malmkrog” a avut premiera internaționala in cadrul secțiunii Encounters a Berlinalei, fiind proiectat… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

