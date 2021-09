Stiri pe aceeasi tema

- Business activity in the euro area lost momentum in September after demand peaked over the summer and supply chain bottlenecks hurt both services and manufacturers, according to Bloomberg. Surveys of purchasing managers by IHS Markit showed growth in both sectors slowing more than expected, bringing…

- ”Cresterea economica de 13%, peste nivelul anticipat, anuntata recent de Guvern, nu se reflecta in realitatea din mediul de business, sustin cei mai multi antreprenori romani”, potrivit unui studiu realizat de CIEL Romania, producator de software pentru companii. In schimb, aproape toti antreprenorii…

- Pareri imparțite in randul parinților despre noul an școlar, in valul 4 din pandemie. Doar 8% și-ar dori cursuri exclusiv online pentru copiii lor. Mulți parinți se tem ca școlile nu au facut curațenie cum trebuie, altora le e teama de lacune in educație. Conform unui sondaj BestJobs, 76% dintre angajații…

- Temperaturile vor crește pana in 20 septembrie, dupa care vremea se va raci brusc in special in nord-est. Octombrie va aduce, de asemenea, zile mai reci decat normalul perioadei, anunța meteorologii care au realizat prognoza pentru urmatoarele patru saptamani. Administrația Naționala de Meteorologie…

- FOTO| O familie din Alba a intrat in ȘOC, cand și-au primit factura la curent: Au de platit peste 27 000 de lei! O familie din Alba a intrat in ȘOC, cand și-au citit factura la curent: Au de platit peste 27 000 de lei! A fost o zi de weekend mai mult decat neobișnuita pentru o familie din Alba Iulia…

- „ Mai mult de jumatate (52%) dintre antreprenorii romani care detineau magazine fizice au lansat magazine online in pandemie, considerand ca este o afacere mult mai sigura in contextul actual”, arata o analiza CIEL Romania, unul dintre cei mai mari producatori de software pentru antreprenori. Trendul…

- Google va aduce o serie de modificari produselor si serviciilor sale, care sa asigure copiilor si adolescentilor cu varste intre 13 si 18 ani o experienta online mai sigura, fiind vizate optiuni din YouTube, Location History sau publicitatea online, a transmis, miercuri, compania intr-un comunicat de…

- Urmatoarele trei sezoane din Liga Campionilor vor putea fi urmarite in Romania pe programele Look Sport și Digi Sport. Apare și o noua platforma online care va difuza meciurile. Nicio surpriza pe piața media romaneasca in ceea ce privește Liga Campionilor. Look Sport și Digi Sport au achiziționat drepturile…