Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor (MF) a precizat miercuri ca bugetul local al municipiului Focsani a fost invalidat ca urmare a unor erori facute de catre ordonatorul de credite la intocmirea si introducerea datelor in sistemul informatic. "Ca urmare a informatiilor aparute in spatiul public in data…

- Grava manipulare a Ministerului Finanțelor Sunt profund dezamagit sa constat ca Ministerul Finanțelor, condus de liberalul Alexandru Nazare, dezinformeaza și MINTE in favoarea a doua filiale de partid, respectiv PNL Focșani și USR Focșani. Dupa ce marți, 25 mai 2021, am organizat o conferința de presa…

- Consilierii locali se intalnesc astazi, pentru a treia saptamana la rand, intr-o ședința in care sa fie aprobat bugetul municipiului Focșani pentru anul 2021. Este a treia incercare de organizare a unei ședințe ordinare pe care o face primarul Cristi Misaila dupa ce ședințele anterioare au fost suspendate…

- In urma cu puțin timp a avut loc un accident rutier pe șoseaua de centura a orașului Focșani. La fața locului intervin mai multe echipaje de poliție, dar și o ambulanța SAJ Vrancea. Traficul se desfașoara cu dificultate la acesta ora. Vom reveni cu detalii. Articolul ULTIMA ORA! VIDEO și FOTO! Accident…

- Peste 150 milioane lei este bugetul propus de primarul Cristi Misaila in acest an pentru derularea proiectelor cu fonduri europene din Focșani. Proiectul de buget pentru 2021 este de 370,5 milioane lei din care 187,6 milioane lei sunt alocați pentru proiectele de dezvoltare a municipiului. Comparativ…

- Guvernul a adoptat suspendarea facilitații prin care firmele platitoare de impozit pe profit aveau posibilitatea sa acorde angajaților (parinți) 1500 lei pentru creșa sau gradinița. Aceasta a aparut, luni (astazi), in Monitorul oficial. Deși a fost adoptata joi seara (25 martie), premierul Florin Cițu…

- Consilierii locali PNL-USR mențin blocajul investițiilor aflate in derulare la nivelul Focșaniului. Ieri, in ședința Consiliului Local, nu au fost aprobate proiectele in forma inițiata de primarul Cristi Misaila prin care se asigura finanțarea investițiilor din municipiu. Un amendament depus de grupul…

- Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor Publice și Administrației (MDLPA) cere Primariei Focșani sa elaboreze in cel mai scurt timp Planul Urbanistic General (PUG) al municipiului. O adresa transmisa de la MDLPA arata ca trebuie facute toate diligențele pentru ca acest document important pentru dezvoltarea…