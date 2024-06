Stiri pe aceeasi tema

- Cristi Manea (26 de ani) a plecat de la CFR Cluj. Clubul a anunțat desparțirea de aparatorul care a contribuit la cele 5 titluri caștigate de ardeleni in perioada 2017-2022. Desparțirea era iminenta de mai mult timp. Contractul lui Manea cu CFR expira la finalul lunii iunie. Fostul fotbalist din Gruia…

- Clubul CFR Cluj a anuntat, astazi, pe site-ul sau oficial, ca a incheiat colaborarea cu portarul Cristian Balgradean. Contractul lui „Pufi“ era scadent in aceasta vara si nu a mai fost prelungit. „Clubul CFR Cluj anunta incheierea colaborarii cu portarul Cristi Balgradean, al carui contract a ajuns…

- Contractul dintre CFR Cluj și Cristian Balgradean (36 de ani) a ajuns la final, iar ardelenii au anunțat desparțirea de portar. Cristian Balgradean ajungea la CFR in vara anului 2020. Acesta era jucatorul celor de la FCSB in momentul in care a semnat cu ardelenii, din postura de jucator intrat in ultimele…

- Primul transfer din acest nou mandat al lui Dan Petrescu la CFR Cluj ar putea fi un inlocuitor pentru postul de fundas dreapta ocupat de Cristi Manea. Acesta se afla la final de contract cu clubul din Gruia si nu a dorit prelungirea contractului.

- Cristi Manea, fundașul dreapta de la CFR Cluj, a fost lasat pe banca de Dan Petrescu in meciul cu Farul, din ultima etapa de play-off. In locul lui Manea a fost ales Vasile Mogoș, care devine astfel favorit sa fie convocat la EURO 2024 chiar in detrimentul coechipierului de la CFR Cluj. Manea a pierdut…

- Dupa infrangerea umilitoare cu Farul Constanța, Cristi Manea anunța ca, cel mai probabil, va parasi CFR Cluj, dupa expirarea contractului.Formația din Gruia a pierdut, vineri seara, meciul cu Farul Constanța cu scorul 5-1, in etapa cu numarul cinci din play-off-ul SuperLigii.Jucatorul, aflat in ultimele…

- Dupa umilința suferita cu Corvinul in sferturile Cupei Romaniei Betano, scor 0-4, jucatorii de la CFR Cluj s-au dus in fața galeriei. Otto Hindrich, portarul de rezerva, a inceput sa planga, potrivit iamsport. Iar primul care a plecat din fața galeriei a fost Cristi Manea, aflat in ultimele luni de…

- Cristian Balaj, 52 de ani, președintele lui CFR Cluj, confirma iminenta desparțire de fundașul dreapta Cristi Manea (26), care a ales sa nu-și prelungeasca ințelegerea cu clubul din Gruia. In vara, dupa 4 ani și jumatate la CFR Cluj, Cristi Manea va parasi multipla campioana a Romaniei. Contractul dintre…