Stiri pe aceeasi tema

- Mario Camora a avut prima reactie dupa ce a jucat, pentru al 13-lea sezon consecutiv, in tricoul lui CFR Cluj. Fundasul in varsta de 36 de ani a fost integralist in victoria obtinuta in Gruia, cu Poli Iasi, scor 2-0. Ajuns in 2011 la CFR Cluj, Mario Camora a ramas piesa de baza si in […] The post Mario…

- Andrea Mandorlini (62 de ani) a avut prima reactie dupa meciul CFR Cluj – Poli Iasi, scor 2-0, din prima etapa a Ligii 1. Antrenorul italian a debutat cu o victorie in noul sau mandat pe banca CFR-ului, dar l-a anuntat pe Nelutu Varga ca mai are nevoie de jucatori pentru a-si indeplini obiectivele.…

- CFR Cluj a invins-o pe Poli Iași, scor 2-0, in prima runda a noului sezon. Andrea Mandorlini (62 de ani), antrenorul „feroviarilor”, așteapta intariri urgente la echipa. Ioan Varga a vandut cei mai importanți fotbaliști in aceasta vara. CFR Cluj a ramas descoperita in multe posturi, iar Andrea Mandorlini…

- CFR Cluj a invins-o pe Poli Iași, scor 2-0, in prima runda a noului sezon. Basarab Panduru n-a ințeles faza golului secund, marcat de Cristi Manea. In minutul 49 al disputei din Gruia, Cristi Manea a inscris golul 2 al ardelenilor dupa o faza de cascadorii rasului. Bogdan Țiru a degajat de la mijlocul…

- Golul de 2-0 din CFR Cluj - Poli Iași a venit in urma unei faze cum rar se vede pe stadioane. Fundașul dreapta Cristi Manea a profitat de indolența adversarilor și a inscris un gol prețios. CFR Cluj a inceput repriza secunda in avantaj, 1-0, grație golului inscris de Daniel Birligea in minutul 12. Elevii…

- Poli Iași a revenit acasa dupa un cantonament derulat in perioada 26 iunie- 7 iulie la Bansko, in Bulgaria. Moldovenii vor debuta in noul sezon al Superligii impotriva celor de la CFR Cluj, in deplasare, pe 15 iulie, de la ora 21:30. Revenit in țara, cel mai experimentat jucator al ieșenilor, mijlocașul…

- Daniel Oprita e devastat dupa Poli Iasi – CSA Steaua 5-1. Antrenorul lui CSA Steaua a spus ca echipa lui e in degringolada. Poli Iasi a invins cu 5-1 pe CSA Steaua chiar daca era dinaintea meciului promovata in Liga 1. Daniel Oprita, devastat dupa Poli Iași – CSA Steaua 5-1 „O rușine, o umilința. […]…

- Cristi Manea a fost dezamagit dupa CFR Cluj – Universitatea Craiova 1-1. Fundașul ardelenilor a dat vina și pe arbitraj pentru rezultatul din Gruia. In urma egalului, CFR ramane pe locul 3 in Liga 1, cu 39 de puncte, in timp ce Universitatea se afla pe locul 4, cu 36 de puncte. Cristi Manea, dezamagit…