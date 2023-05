Stiri pe aceeasi tema

- Eugen Neagoe, nemulțumit dupa CFR Cluj – Universitatea Craiova 1-1. Antrenorul oltenilor considera ca ar fi meritat sa caștige cele 3 puncte in deplasarea din Gruia. In urma acestui rezultat, CFR Cluj a ajuns la 39 de puncte și ocupa locul 3 in Liga 1. De cealalta parte, Universitatea Craiova se afla…

- Eugen Neagoe (55 de ani), antrenorul celor de la CS Universitatea Craiova, a analizat egalul dintre olteni și CFR Cluj, scor 1-1, din play-off-ul Superligii. Tehnicianul gruparii din Banie crede ca formația pe care o pregatește ar fi trebuit sa plece acasa cu toate cele 3 puncte. De asemenea, Neagoe…

- Ciprian Deac si Cristi Manea au oferit primele reactii, dupa remiza dintre Universitatea Craiova si CFR Cluj, scor 1-1, din etapa a doua de play-off. Deac s-a declarat suparat dupa egalul din Banie, si a marturisit ca isi dorea victoria, pentru a-i aduce o bucurie lui Dan Petrescu, la meciul 700 din…

- A fost o atmosfera incendiara in Gruia, luni seara, la derby-ul Clujului. Duelul celor doua galerii a fost caștigat de „șepcile roșii”, iar Cristi Manea (25 de ani), fundașul lui CFR Cluj, a avut o atitudine razboinica in fața suporterilor lui U Cluj.CFR Cluj s-a impus cu 4-0 in fața lui U Cluj, cu…

- Leo Strizu a comparat-o pe FCSB cu Manchester City și Liverpool, dupa remiza cu Universitatea Craiova. Roș-albaștrii au ratat victoria in minutul 90+1. Antrenorul din acte al roș-albaștrilor nu este suparat. Ba chiar și-a felicitat jucatorii. Strizu a spus ca toate echipele mari pierd puncte importante…

- Echipele FC Arges si FCV Farul Constanta au terminat la egalitate, scor 0-0, partida disputata la Pitesti, contand pentru etapa a 25-a a Superligii de fotbal. FCV Farul, care venea dupa victorii cu FCSB si Universitatea Craiova, se mentine pe primul loc in clasament, cu 52 de puncte. CFR Cluj ocupa…

- Basarab Panduru (52 de ani), fost mare internațional, l-a criticat pe Cristian Manea (25 de ani), fundașul dreapta al celor de la CFR Cluj, in urma declarațiilor facute de fotbalistul ardelenilor la finalul meciului CS Universitatea Craiova - CFR Cluj, scor 2-0. ...

- Cristi Manea a lansat acuzatii dure dupa Universitatea Craiova – CFR Cluj 2-0. Fundasul celor de la CFR Cluj a spus ca nu a fost fault la lovitura libera din care Andrei Ivan a deschis scorul in derby. Manea spune ca a primit si cartonasul galben total nemeritat. Cristi Manea sa vorbit si despre super-duelul…