Cristi Ganea REVINE la FC Viitorul

- FC Viitorul si Athletic Bilbao au ajuns la un acord privind împrumutul fundasului stânga Cristian Ganea la formatia din Ovidiu pentru urmatoarele sase luni, informeaza site-ul oficial al gruparii patronate de Gheorghe Hagi.Cristian Ganea a mai evoluat pentru FC Viitorul în…

- FC Viitorul are doi jucatori in echipa ideala a etapei a 17 a din Liga 1, in care echipa de pe litoral a invins la scor, la Ovidiu, Sepsi Sf. Gheorghe, scor 4 1.Cei doi sunt fundasul central Virgil Ghita si mijlocasul Andrei Ciobanu, ambii in varsta de 21 de ani. Ghita a revenit pe teren dupa o pauza…

- Stadionul central al bazei sportive a Academiei Hagi, de la Ovidiu, a gazduit, in aceasta seara, meciul din etapa a 17 a a Ligii 1 dintre FC Viitorul si Sepsi Sf. Gheorghe.Victoria le a apartinut gazdelor, care s au impus cu 4 1 1 1 .Au marcat V. Ghita 4 , L. Munteanu 52 , Rivaldinho 79 si C. Matei…

