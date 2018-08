Stiri pe aceeasi tema

- Fosta ACA Sirineasa s-a rebrenduit in ACS Energeticianul odata cu promovarea in Liga2 si s-a mutat la Petrosani, in fieful minerilor. Noua echipa a inceput sezonul din Liga a 2-a cu un entuziasmant 4-0 in fata Luceafarului din Oradea si Petrosaniul spera sa revina in primul esalon dupa 12 ani de suferinta.

- Cine este echipa Energeticianul, din Liga 2. Antrenor e fostul internațional Cristi Dulca, om care a invins cancerul de doua ori. Fosta ACA Șirineasa s-a rebranduit in ACS Energeticianul odata cu promovarea in Liga 2 și s-a mutat la Petroșani, in fieful minerilor. Noua echipa a inceput sezonul din…

- ACS Energeticianul, fosta ACS Șirineasa, echipa nou-promovata in eșalonul secund, ce va juca la Petroșani, este echipa la care s-au strans in aceasta perioada doi ex-uniriști. Primul dintre aceștia a fost Calin Cristea, experimentatul mijlocaș stanga de 30 de ani, ramas liber de contract dupa desparțirea…

- Conducatorii nou-promovatei in Liga a 2-a, ACS Energeticianul, fosta Sirineasa, au ajuns la un acord cu autoritatile locale din Petrosani pentru a juca in viitorul sezon pe stadionul Jiul din localitate. Energeticianul, aflata in ca...

- Omul de afaceri gorjean Nicolae Sarcina a spus ca echipa ACS Șirineasa a fost redenumita Energeticianul dupa promovarea in Liga a 2-a. Sarcina a spus ca meciurile oficiale nu vor mai fi jucate la Petroșani, ci la Drobeta Turnu Severin. &...

