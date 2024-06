Cristi Dulca, fostul internațional roman, și-a exprimat increderea ca echipa naționala a Romaniei poate concura de la egal la egal cu Olanda in optimile de finala ale EURO 2024. Dupa o performanța remarcabila in faza grupelor, Dulca considera calificarea Romaniei ca fiind un vis devenit realitate. Bucuros de reușita tricolorilor, Dulca a subliniat importanța unitații […] The post Cristi Dulca are incredere ca Romania se poate lupta de la egal la egal cu Olanda: Nimic n-a fost intamplator pana acum appeared first on Puterea.ro .