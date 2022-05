Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Licu, prim-adjunctul procurorului general și fost mason, propus de PSD pentru functia de judecator la Curtea Constitutionala, a afirmat miercuri ca a renuntat la titlul stiintific de doctor pentru ca a considerat ca lucrarea sa de doctorat "nu a intrunit cele mai inalte exigente stiintifice",…

- Judecatorul Cristi Danilet a declarat miercuri ca, in ultimii ani, Curtea Constitutionala a Romaniei a devenit "un actor politic" si s-a "indepartat de la scopul initial al Constitutiei". Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Ministerul Apararii rus a declarat miercuri ca rachete Kalibr ale fortelor sale au lovit un depozit de armament din regiunea ucraineana Zaporojie unde se aflau arme furnizate de SUA si de tari europene, transmit Reuters si AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Judecatorul Cristi Danileț ravnește la un post de judecator la Curtea Constituționala a Romaniei. „Legea este singura mea politica”, puncteaza Danileț. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- La trei judecatori de la Curtea Constituționala le expira mandatele in 9 iunie, iar acest moment ar putea reprezenta pentru Bogdan Licu, prim-adjunctul procurorului general, o adevarata rampa de lansare. Surse din Partidul Social Democrat susțin ca Licu este vazut bine in partid, fiind luat in calcul…

- Robert Lewandowski va juca sambata pentru Bayern Munchen in intalnirea de campionat de la Freiburg, desi a suferit o lovitura la coaste in timpul meciului Polonia - Suedia (2-0) din barajul de calificare la Cupa Mondiala 2022, informeaza DPA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Curtea Constitutionala poloneza a hotarat ca Conventia europeana a drepturilor omului este, in parte, incompatibila cu Consttutia poloneza, relateaza AFP, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- USR va contesta pe toate caile, inclusiv la Curtea Constitutionala, proiectul de lege privind desfiintarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie, care intra luni in dezbatere si la vot in plenul Camerei Deputatilor, scrie Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…