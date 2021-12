Cristi Danileț a dat în judecată statul român la CEDO Judecatorul clujean Cristi Danileț a dat in judecata statul roman la CEDO dupa prima sancțiune disciplinara primita ca urmare a faptului ca, in ianuarie 2019, a criticat pe Facebook asaltul PSD asupra statului de drept, potrivit portalului CEDO. Danileț a introdus acțiunea la CEDO in martie 2021 și a invocat incalcarea articolelor 8 și 10 din Convenția Europeana a Drepturilor Omului. Procesul deschis de Danileț a trecut de primul filtru de admisibilitate, iar, in octombrie acest an, Curtea de la Strasbourg a cerut guvernului de la București sa iți expuna punctul de vedere. Vezi aici. Danileț… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

