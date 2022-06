Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de baschet masculin FC Arges Pitesti a anuntat, sambata, ca noul antrenor este sarbul Milan Mitrovic, fost secund la CSM Oradea, timp de sapte sezoane, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Portughezul Jose Peseiro, fost antrenor al echipei Rapid București, a fost numit selectionerul echipei nationale Nigeriei, a anuntat duminica Federatia Nigeriana de Fotbal (NFF), conform lefigaro.fr.

- Wayne Rooney, fostul atacant al selectionatei Angliei si al formatiei Manchester United, se afla in fruntea listei candidatilor pentru preluarea postului de antrenor al echipei Burnley, aflata in lupta pentru evitarea retrogradarii in liga secunda engleza de fotbal, anunta presa britanica, conform…

- Ludovic Foldvary s-a nascut in 1943 la Timisoara si practicat canotajul in orasul natal, fiind campion national la simplu si la dublu vasle alaturi de fratele sau Atilla, precizeaza federatia pe pagina sa de Facebook.Ludovic Foldvary a fost cadru didactic la Politehnica Timisoara si antrenor la Clubul…

- Șumudica revine in fotbal și a semnat, miercuri, cu o noua echipa. Este vorba de Al-Shabab din Arabia Saudita, care l-a anunțat deja oficial in funcția de antrenor principal. Contractul lui Șumudica se intinde pana la finalul acestui sezon, cu opțiune de prelungire. Citește și: UEFA confirma ca Rusia…

- Fostul antrenor Ioan Sdrobiș a implinit astazi 76 de ani. Cel poreclit "Parintele" a oferit un interviu fara ocolișuri, in stilul sau caracteristic, pentru Gazeta Sporturilor, in care a dezvaluit ca relația cu fostul sau jucator, Cristi Chivu (41 de ani) s-a stricat din cauza unei glume. ...