Cristi Chivu a primit cel mai frumos cadou de ziua sa. Inter U19 s-a calificat in play-off-ul UEFA Youth League chiar in ziua in care antrenorul a implinit 42 de ani. Inter U19 a facut spectacol cu Plzen U19, scor 4-2. Nikola Iliev a reusit „poker-ul" care a trimis echipa lui Chivu in play-off-ul competitiei.