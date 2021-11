Stiri pe aceeasi tema

- Echipa Inter Milano, antrenata de Cristian Chivu, a invins, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, formatia Sahtior Donetk, intr-un meci din etapa a cincea a grupei D a UEFA Youth League, anunța news.ro. A marcat Peschetola, in minutul 4. Inaintea ultimei etape, programata la…

- Azi se disputa 8 partide din etapa a 5-a a grupelor Champions League. Primele doua vor incepe la 19:45: Beșiktaș – Ajax și Inter – Șahtior, care va fi condus de Ovidiu Hațegan. Programul complet al meciurilor din Liga Campionilor Derby-ul serii va fi duelul dintre Manchester City și PSG, programat de…

- Inter U19, formația antrenata de Cristi Chivu (41 de ani), a obținut o noua victorie in grupele UEFA Youth League, 4-2 pe terenul lui Sheriff Tiraspol U19. Cristi Chivu a facut inca un pas spre primavara europeana. Inter U19 este lider in grupa D din UEFA Youth League, neinvinsa in primele 4 runde,…

- ​Dinamo Kiev nu a reușit sa dea marea lovitura pe Camp Nou în fața unei echipe a Barcelonei care este departe de ceea ce reprezenta anii trecuți în Champions League. Cu toate ca a pierdut (1-0), Mircea Lucescu a avut și motive de satisfacție. Ce spune Mircea Lucescu despre înfrângerea…

- Inter U19, formația antrenata de Cristian Chivu (40 de ani), a invins-o pe Sheriff Tiraspol U19, scor 2-1, și este lider in grupa D din UEFA Youth League. Cristi Chivu a fost laudat pentru modul in care a ales sa iși inceapa cariera. A antrenat o echipa de juniori a lui Inter, apoi a facut pasul la…

- Inter și Sheriff Tiraspol se intalnesc azi, de la 22:00, intr-o partida care conteaza pentru etapa a 3-a din grupele UEFA Champions League. Dupa primele doua etape, campioana Republicii Moldova are punctaj maxim și conduce o grupa din care mai fac parte Real Madrid și Șahtior. Revelația sezonului din…

- Formatia Sparta Praga, la care joaca Florin Nita, a invins, joi, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa lui Ianis Hagi, Glasgow Rangers, in grupa A a Ligii Europa, potrivit news.ro. Golul a fost marcat de Hancko, in minutul 30. Florin Nita a fost integralist la gazde, iar Ianis…

- Cristi Chivu, fostul capitan al naționalei, acum antrenor la Inter U19, a debutat astazi in Youth League pe banca nerazzurrilor. Dominata de Real Madrid (deținatoarea trofeului) aproape tot meciul, echipa sa a reacționat in ultimele minute și a reușit golul salvator Cristi Chivu (40 de ani) a avut…