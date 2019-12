Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Dragușanu a dezvaluit cum a inceput relatia ei cu Alex Bodi. Barbatul era casatorit atunci cand l-a cunoscut și a divorțat pentru a putea avea o noua relație. "Ne-am cunoscut pe 1 septembrie. El era casatorit pe vremea aia și ne-am indragostit. El a fost foarte corect fața de fosta…

- Unele dintre marile vedete internaționale au trait adevarate tragedii in viața personala, relateaza Infobae. Au trait povești de dragoste extraordinar de frumoase, dar acestea au avut un final tragic. Este vorba despre starurile de la Hollywood care a trecut prin experiențe dureroase in plan sentimental.…

- Zi de sarbatoare in familia lui Cristi Brancu! Vineri, 1 noiembrie, Oana Turcu a fost surprinsa de celebrul prezentator si de fiul lor, Tudor, cu ocazia zilei de nastere. Au petrecut timp impreuna, i-au urat toate cele bune si i-au aratat inca o data cat de mult o iubesc!

- Cristi Brancu și Oana Turcu au implinit 11 ani de cand s-au casatorit. Cu aceasta ocazie, moderatorul emisiunii ”Agenția VIP” de la Antena Stars i-a facut o declarație emoționanta soției sale. Oana Turcu și Cristi Brancu s-au casatorit in 2008 și au impreuna un baiețel, pe nume Tudor, alintat Teddy…

- Zi mare pentru Cristi Brancu si pentru sotia lui. Indragitul prezentator a fost cel care a tinut sa dea vestea, in direct, la Agentia Vip. Astfel, Cristi Brancu si-a anuntat fanii si telespectatorii ca astazi este o zi foarte importanta in familia lui, pentru ca el si sotia sa implinesc 11 ani de la…

- Unele obiceiuri aprofundeaza relația noastra cu Dumnezeu și, la fel ca in orice relație, ele risca sa se slabeasca in cazul in care nu sunt practicate in mod regulat. Daca dorim ca relația noastra cu Dumnezeu sa se intareasca și sa creasca, trebuie sa-i dedicam timp in fiecare zi pentru a comunica cu…

- Luna Noua se va forma in zodia Balanța, in seara de 28 septembrie 2019, și va reprezenta un moment de inceput, un punct de plecare pentru toate zodiile, fiecare semn fiind impactat in alt sector de viața. Influența sa se va resimți pe o perioada de 6 luni, cu impact profund in urmatoarele doua saptamani.…