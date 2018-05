Stiri pe aceeasi tema

- Iubita i-a facut lui Gheorghe Turda, de ziua lui, unul dintre cele mai frumoase cadouri. Nicoleta Voicu este solista de muzica pupulara care a recunoscut, de curand, relația pe care o are cu Gheorghe Turda. Artista i-a facut o declarație de dragoste. Gheorghe Turda (70) și Nicoleta Voicu (47) au ținut…

- Dupa ce toata lumea a vehiculat ca ar fi insarcinata, fiica lui Florin Salam a facut o afirmație surprinzatoare cu care pune pe toata lumea pe jar.(CITEȘTE ȘI: IUBITUL LUI BETTY, CATALIN VIȘANESCU, A MARTURISIT TOTUL: “INAINTE DE ZIUA EI“) In cea mai recenta postare de pe contul ei de pe o rețea de…

- Procuratura din Madrid a solicitat miercuri o pedeapsa de cinci ani de inchisoare impotriva fostului international spaniol Xabi Alonso, acuzat de o frauda in valoare de 2 milioane euro, in timpul exercitiilor fiscale din 2010, 2011 si 2012, scrie realitatea.net.

- Lume, lume, soro lume! Se anunța nunta mare! Ceea ce, pana de curand, parea doar o barfa lansata pe retelele de socializare, s-a confirmat! Mai exact, Victoras Micula, unicul fiu al milionarului bihorean Viorel Micula, isi pune pirostriile in aceasta primavara, casatorindu-se religios cu iubita lui,…

- Roxana Ciuhulescu, vedeta postului ProTV, a anunțat inca de anul trecut, atunci cand s-a logodit ca iși mai dorește un copil cu noul sau partener. Daca pana acum totul a fost la nivel de zvon, Roxana a confirma oficial ca este insarcinata.

- Este bucurie mare in familia Basescu! EBA a confirmat ca este gravida in șase luni, dupa ce Cancan.ro, site-ul numarul 1 din Romania, a dezvaluit in exclusivitate informația. Elena Basescu așteapta un copil cu iubitul ei, Catalin Tomata. Cei doi și-au recunoscut oficial relația abia in decembrie, anul…

- Povestea de dragoste dintre Ianis Hagi si Cristina, tanara cu care s-a afisat anul trceut la Firenze, a luat sfarsit! Tanara este nepoata lui Silviu Lung, fostul portar de legenda al Craiovei si al echipei nationale.