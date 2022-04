Cristi Borcea are noua copii cu femei diferite, dar se pare ca tot ar mai vrea. Impreuna cu Valentina Pelinel, actuala lui soție, are trei copii, un baiețel și doua fetițe. Deși lumea ar spune ca afaceristul are destui moștenitori, se pare ca el nu este de aceeași parere. Se anunța oare un nou moștenitor in familia Borcea!? Ce spune Valentina Pelinel despre dorința soțului ei.