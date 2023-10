Cristi Borcea a avut un raspuns categoric cand a fost intrebat care considera ca este „adevarata” Dinamo. Fostul patron al clubului din Stefan cel Mare a fost pus sa aleaga intre FC Dinamo, echipa din Liga 1, si CS Dinamo, gruparea din liga a 3-a. Borcea merge pe mana echipei care este antrenata de Ovidiu […] The post Cristi Borcea, raspuns categoric cand a fost intrebat care este „adevarata” Dinamo: „Va renaste!”. Ce a spus despre Ionut Lupescu appeared first on Antena Sport .