- Magistratii de la Judecatoria Sectorului 4 au respins miercuri cererea de eliberare conditionata din inchisoare a fostului finantator al clubului Dinamo Cristian Borcea, care executa la Penitenciarul Jilava o condamnare de 6 ani si 4 luni primita in dosarul transferurilor din fotbal. Decizia nu este…

- Victor Becali ramane in arest, dupa ce Judecatoria Sectorului 5 a respins cererea de eliberare condiționata. Decizia nu este definitiva, iar fostul impresar poate depune o noua solicitare de eliberare conditionata pe 27 august 2018. Magistrații de la Judecatoria Sectorului 5 au respins, joi, cererea…

- Cristian Borcea a trecut printr-o perioada foarte grea in inchisoare, odata cu ratarea calificarii in play-off de catre Dinamo. Desi nu e implicat in vreun fel, din punct de vedere financiar, Borcea ramane cu sufletul alaturi de clubul din Stefan cel Mare. Clubul a ratat prezenta in play-off,…

- Judecatorii au dat sentinta definitiva in dosarul Transferurilor: Geanina Terceanu-7 ani de inchisoare, Victor Becali -5 ani si 8 luni de inchisoare. Cristian Borcea a fost achitat de magistrați. Victor Becali se intorce la inchisoare. Victor Becali a primit o condamnare de cinci ani și patru luni de…