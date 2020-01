Stiri pe aceeasi tema

- Spre deosebire de anii trecuți, cand a pregatit petreceri fastuoase de ziua lui, fostul patron al lui Dinamo s-a liniștit și este preocupat doar sa-și rezolve vechile probleme legate de insomnie. Așadar, fara party fix in anul in care “marcheaza” jumatate de secol.Cristi Borcea schimba prefixul in douasaptamani.…

- Cristi Borcea iși va petrece anul acesta vacanța de iarna in Poiana Brașov, loc unde va ramane și pentru petrecerea dintre ani. Pentru a o rasplati pe mama copiilor sai pentru timpul petrecut singura cu cei mici, acum a luat cu el nu mai puțin de trei bone, pentru ca și Valentina Pelinel sa aiba…

- Cristi Borcea a declarat ca niciodata nu a facut vreun blat in calitate de actionar al lui Dinamo si a dat exemplu un meci cu Steaua (actuala FCSB), condusa de nașul sau, Gigi Becali. Steaua avea nevoie de un egal cu Dinamo pentru ca, in ultima etapa, o victorie cu Gloria Buzau sa o faca campioana.…

- Cu cine seamana gemenele Valentinei Pelinel? Valentina Pelinel este de trei ori mamica avand, impreuna cu Cristi Borcea, un baietel pe nume Milan Cristian, si doua fetite gemene, Indira Maria si Rania Maria. Cele doua au venit pe lume in primavara acestui an, mai exact pe data de 1 martie. Vezi aceasta…

- Fostul finanțator al clubului Dinamo a fost eliberat din penitenciar, miercuri, dupa 8 luni petrecute dupa gratii in dosarul retrocedarilor ilegale. Cristi Borcea și-a vazut pentru prima data gemenele, Indira Maria și Rania Maria.

- Cum arata gemenele Valentinei Pelinel Valentina Pelinel este de trei ori mamica avand, impreuna cu Cristi Borcea, un baietel pe nume Milan Cristian, si doua fetite gemene, Indira Maria si Rania Maria. Cele doua au venit pe lume in primavara acestui an, mai exact pe data de 1 martie. Vezi aceasta postare…

- Valentina Pelinel a devenit mama pentru a doua oara, pe 1 martie, cand a adus pe lume doua fetițe superbe, Indira și Rania. Soția lui Cristi Borcea a publicat abia acum o imagine, in care apare alaturi de gemene și baiețelul ei, Milan. „Familia inseamna totul pentru mine, iar alaturi de ei sunt cel…