- Alex Bodi invarte banii cu lopata și cum altfel cand este printre cei mai mari milionari din Romania? In ciuda averii colosale, afaceristul a „uitat” de fetițele lui și le platește pensie alimentara doar cand iși amintește. Așa cum v-am obișnuit, Spynews.ro vine cu informații exclusive.

- Guvernul PNL accepta vanzarea a 50% din maști fiind neconforme și face asta in cunoștința de cauza, susține deputatul PSD de Maramureș, Gheorghe Șimon, candidat al Partidului Social Democrat pentru un nou mandat de deputat in Parlamentul Romaniei. ”Nu e de mirare, așadar, ca zeci de mii de romani s-au…

- Guvernul Orban a adoptat, vineri, o Hotarare prin care acorda 231,9 milioane de lei din Fondul de Rezerva bugetara la dispoziția Guvernului pentru acoperirea cheltuielilor necesare functionarii Directiilor de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) aflate in subordinea Consiliilor Judetene.…

- Indicatorul care arata cat de competitiva este economia romaneasca se va deteriora in 2021 și va atinge nivelul din 2019, cand nu aveam pandemie. Dupa un 2020 in care consumul privat a avut o contribuție negativa de 2% la formarea Produsului Intern Brut, vine un 2021 cand acest consum iși va reveni.…

- Specialistii spun ca prin Maia Sandu Republica Moldova si-a ales un gardian puternic al statului de drept. Insa in aceasta tara presedintele are puteri restranse, iar acest lucru inseamna ca Moldova ramane in continuare la cheremul fortelor care au facut din ea ceea ce este in prezent. Este…

- Ministrul Apararii, Nicolae Ciuca, a anuntat ca se analizeaza posibilitatea ca, „in perioada imediat urmatoare”, sa fie achizitionata inca o escadrila de avioane. „Cu certitudine, analizam posibilitatea achizitiei in perioada imediat urmatoare a inca unei escadrile si, in functie de posibilitatea pe…

- Doi barbați de 25 și 47 de ani din Sfantu Gheorghe, județul Covasna, au fost arestați preventiv, dupa ce ar fi furat bani și mai multe bunuri de un cetațean austriac, pe care l-au ademenit in Romania cu promisiunea ca se va casatori cu o tanara, relateaza Mediafax.Polițiștii din Covasna fac…

- Romania ar putea sa isi constituie, dupa o noua rectificare bugetara, un stoc pentru sase luni de Remdesivir, medicamentul necesar in combaterea COVID-19, a declarat ministrul Sanatatii, Nelu Tataru. "In perioada iulie-octombrie, noi am avut gratuit de la Uniunea Europeana 12.000 de doze. Aceste doze…