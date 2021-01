Stiri pe aceeasi tema

- Omul de afaceri de 51 de ani a povestit in emisiunea „40 de intrebari cu Denise Rifai” ce probleme ii macina viața și cum, in prima noapte la Poarta Alba, a fost tentat de ganduri sumbre, de a-și lua viața. Cristi Borcea a fost invitatul emisiunii „40 de intrebari cu Denise Rifai” de la Kanal D, iar…

- Cristi Borcea a intrat sub tirul intrebarilor puse de Denise Rifai, in emisiunea ”40 de intrebari”, de la Kanal D. Dupa ce a povestit ca primii bani i-a facut din butelii, apoi a explicat daca etichetele primite de-a lungul vremii l-au deranjat și a lamurit ce satisfacție ii ofera banii, fostul acționar…

- Cristi Borcea este invitat marți, 19 ianuarie, in cadrul emisiunii „40 de intrebari cu Denise Rifai”, emisiune difuzata de la ora 22.15, la Kanal D. Soțul Valentinei Pelinel, in varsta de 50 de ani, va raspunde celor mai picante intrebari puse de prezentatoarea TV.Afaceristul a avut parte, de-a lungul…

- Georgiana Lupu de la „Survivor Romania 2021” a intrat in cursa pentru marele premiu, in echipa Razboinicilor. In urma unor conflicte cu colegii ei, aceasta a parasit echipa și a fost mutata la Faimoși. Povestea de viața a Georgianei este impresionanta. Concurenta a trecut prin multe incercari, insa…

- Imbracat in ie tradiționala specifica zonei Caianu Mic, primarul Paul Știr a vorbit la emisiunea Direct in Problema, modrata de Iulia Stupinean la Bistrițeanul Live despre importanța tradițiilor și bucatele de sarbatoare ale zonei. „Trebuie sa știm sa fim și responsabili, sa știm și sa respectam anumite…

- Gabi Badalau și Claudia Patrașcanu s-au prezentat din nou la tribunal, joi, 10 decembrie, pentru procesul de divorț și custodia copiilor. Afaceristul a facut primele declarații și a marturisit ca timp de o luna nu și-a putut vedea copiii, iar in curand va face asta. „Pe mine nu ma intereseaza decat…

- Invitat la emisiunea Direct in Problema, moderata de Iulia Stupinean la Bistrițeanul Live, primarul Valentin Grapini din Rodna a vorbit despre cumv a arata viitoarea stațiune de interes național, dar și despre viziunea de viitor pe care iși dorește s-o aplice aici. „Am venit la conducerea acestei comune…

- Veste extrem de buna pentru mii de romani. Banii intra direct pe card pana la finalul acestui an. Mii de euro vor ajunge in buzunarele oamenilor dupa ce Guvernul a alocat toate sumele la ultima rectificare bugetara. Mii de romani vor primii banii direct pe card. Guvernul a alocat toate sumele la ultima…