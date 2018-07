Stiri pe aceeasi tema

- Cristi Borcea a fost eliberat recent din penitenciar "i s-a intors in bra:ele Alinei Vidican "i a bEie:elului lor, Milian. DupE ce a petrecut ultimii trei ani "i patru luni in spatele gratiilor, fostul ac:ionar al Dinamo nici nu vrea sE audE de afaceri.

- Cristi Borcea a anunțat ca se va casatori cu Valentina Pelinel, iar reacția Alinei Vidican n-a intarziat sa apara. (Promotiile zilei la monitoare) Inainte de a fi eliberat din inchisoare, Cristi Borcea a anunțat ca o va duce pe Valentina Pelinel in fața altarului. Și, se pare ca, printre primele persoane…

- Cristi Borcea a sarbatorit prima zi de libertate in clubul pe care fiul sau cel mare, Patrick, l-a inaugurat la inceputul lunii trecute. Fostul șef de la Dinamo a avut-o alaturi pe actuala partenera, Valentina Pelinel, mai mulți membrii din familie, dar și prieteni apropiați. El și iubita lui au fost…

- Cristian Borcea și-a vazut visul implinit, acela de a parasi inchisoarea! Luni, omul de afaceri a fost eliberat condiționat, dupa doua cereri anterioare care i-au fost respinse. Fostul acționar al lui Dinamo a fost așteptat, la poarta Penitenciarului, de o armata de jurnaliști, dar și de Valentina Pelinel.…

- Valentina Pelinel și Cristi Borcea, aflat acum dupa gratii, ar fi planuit sa se casatoreasca, imediat ce omul de afaceri va fi eliberat. (Console si accesorii gaming) Fostul model are o relație cu fostl acționar al lui Dinamo și chiar un baiețel cu acesta, Milan. Stere Borcea, tatal celui condamnat…

- Se marita Valentina Pelinel cu Cristi Borcea in toamna? Cristi Borcea, fostul patron al clubului Dinamo, se afla in arest inca din 2014, dupa ce a fost condamnat in “Dosarul Transferurilor”. Are de ispasit 7 ani si 6 luni dupa gratii. In luna februarie a acestui an, magistratii instantei supreme au…

- Cristi Borcea are planuri mari cu Valentina Pelinel! Familia așteapta cu sufletul la gura eliberarea fostului boss de la Dinamo, iar momentul pare mai aproape ca niciodata. In plus, tatal lui Borcea susține ca afaceristul iși dorește sa-i faca o nunta ca-n povești Valentinei, atunci cand va ajunge acasa. …

- La niciun an de cand și-a facut operația de micșorare a stomacului Patrick Borcea, fiul cel mare al fostului șef de la Dinamo, pare un alt om. Tanarul a slabit 40 de kilograme și cu greu poate fi recunoscut de susținatorii familiei sale. Astazi, el s-a lansat in lumea afaceriștilor, iar Valentina Pelinel,…