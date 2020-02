Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia „Initiativa pentru Justitie”, condusa de procurorii Sorin Lia si Bogdan Pirlog, anunta intr-un comunicat de presa ca va ataca in contencios administrativ decretele prin care presedintele Klaus Iohannis le-a numit pe Gabriela Scutea si Giorgiana Hosu la sefia Parchetului General si DIICOT

- Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Ploiesti – Serviciul Antidrog, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. Ploiesti au facut perchezitii domiciliare in judetul Prahova la locuintele unor persoane banuite de trafic de droguri de risc si mare risc.

- Un bistrițean a fost reținut, joi, de procurorii DIICOT, pentru trafic de droguri de risc, efectuarea de operațiuni cu substanțe susceptibile sa produca efecte psihoactive, deținere de droguri de risc in vederea consumului propriu, conducere a unui vehicul fara permis de conducere și conducere a unui…

- Garda Civila spaniola a anuntat, joi, ca a destructurat o retea de trafic international de eritropoietina (EPO). Din Spania, EPO era trimis in colete sportivilor amatori si profesionisti din mai multe tari din Europa, noteaza L’Equipe.Reteaua era condusa de cetateni sarbi, unul dintre ei actionand…

- Interlopul Bebino, care a fost casapit dupa ce a incercat sa ii taie beregata unui rival, se pregateste sa paraseasca tara si sa ii lase cu ochii in soare pe procurorii care l-au acuzat de tentativa de omor.

- UPDATE – DIICOT l-a trimis in judecata miercuri pe Gheorghe Dinca pentru savarsirea infractiunilor de trafic de persoane, trafic de minori, omor calificat, viol si profanare de cadavre, el fiind acuzat ca le-a ucis pe cele doua fete – Luiza Melencu si Alexandra Macesanu – in locuinta sa din Caracal.…

- Judecatorii doljeni au dispus prelungirea mandatului de arestare emis pe numele unui craiovean acuzat de trafic de droguri. In octombrie, inculpatul a fost trimis in judecata in doua dosare de trafic de droguri. Ambele dosare au fost instrumentate de procurorii DIICOT din Craiova. La inceputul lunii…