- Cristi Borcea a fost surprins de polițiști, astazi, 6 iunie 2020, in jurul orei 19.20. Afaceristul conducea cu o viteza de 103 km/h intr-o zona in care viteza maxima legala admisa era de 50 de km/h. Drept urmare, Cristi Borcea a fost amendat cu 1.305 lei și i-a fost reținut permisul de conducere…

- Fostul impresar Giovanni Becali (67 de ani) le-a adresat cuvinte dure investitorilor spanioli care au negociat cu Ionuț Negoița (46) in ultimele saptamani pentru preluarea lui Dinamo. Finanțatorul „cainilor” și fondul de investiții spaniol, reprezentat de impresarul Toni Curea, nu au ajuns la un consens…

- Conducerea Inspectoratului de Poliție al Județului Cluj informeaza ca a dispus efectuarea unor verificari pe linie interna, ca urmare a apariției în spațiul public a unei imagini referitoare la prezența unui agent de poliție din cadrul Poliției municipiului Dej, la un eveniment…

- Jaz și Garry Mott s-au plictisit la izolare și au inceput sa posteze pe rețelele sociale poze dintr-o vacanța din urma cu un an. Cei doi australieni au avut apoi un șoc cand au constatat ca poliția le-a adus o amenda de 1652 de dolari australieni pentru incalcarea normelor de izolare, a notat Nine News.…

- Ionuț Negoița a facut vineri un apel disperat, declarand, și in Gazeta Sporturilor, ca Dinamo are nevoie urgenta de bani, 180.000 de euro, pentru a lua licența sportiva. Cristi Borcea avea planul facut pentru o revenire surpriza, insa a renunțat la idee. ...

- Vineri, 3 aprilie 2020, in jurul orei 15.00, polițiștii din Sebeș, in timp ce acționau pe strada Luncii din municipiu, l-au depistat pe un tanar de 17 de ani, din Sebeș, in timp ce conducea un autoturism, fara sa dețina permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Fața de tanar, a fost…

- Ieri, 5 aprilie 2020, in jurul orei 21.00, polițiștii rutieri din Blaj, in timp ce acționau pe B-dul. Republicii din municipiu, l-au depistat pe un barbat de 41 de ani, din Blaj, in timp ce conducea un autoturism, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul…

- Ieri, 12 martie 2020, in jurul orei 13.30, polițiștii din Campeni l-au depistat pe un barbat de 43 de ani, din comuna Albac, județul Alba, in timp ce conducea un autoturism, pe DN 75, pe raza comunei, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest,…