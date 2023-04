Stiri pe aceeasi tema

- Derby-ul CSA Steaua - Dinamo nu va mai avea loc in aceeași zi cu FCSB - Farul, ci o zi mai tarziu, pe 18 aprilie, de la ora 19:00. Programat inițial pe 17 aprilie, derby-ul Steaua - Dinamo din play-off-ul Ligii 2 va avea loc o zi mai tarziu. ...

- Derby-ul dintre CSA Steaua și Dinamo, din runda cu numarul 4 a play-off-ului ligii secunde, programat luni, 17 aprilie, de la ora 18:00, risca sa fie amanat. Jandarmeria va inainta un demers catre Federația Romana de Fotbal. Luni, in a doua zi de Paști, Capitala ar urma sa gazduiasca doua derby-uri…

- Derby-ul dintre CSA Steaua și Dinamo, din runda cu numarul 4 a ligii secunde, a fost programat luni, 17 aprilie, de la ora 18:00. FRF și deținatorii drepturilor TV au fost nevoiți sa jongleze cu programarea marelui derby dintre Steaua și Dinamo, fiind condiționați de infruntarile tari din play-off-ul…

- Azi, la Casa Fotbalului, a avut loc tragerea la sorți pentru a stabili programul play-off-ului și play-out-ului din Liga 2, care vor incepe pe 18 martie. Dupa ce duminica s-au stabilit cele 6 echipe clasate in play-off (CSA Steaua, Poli Iași, Oțelul Galați, Unirea Dej, Gloria Buzau și Dinamo), azi s-a…

- Dinamo și Steaua se infrunta astazi, de la ora 17:30, in derby-ul rundei cu numarul 19 din Liga Naționala de handbal masculin. Partida va fi liveSCORE pe GSP.ro și televizata pe Pro Arena. Dinamo - Steaua, live de la 17:30 Marele derby al handbalului romanesc se joaca in sala Dinamo. Atmosfera se anunța…

- Clubul Dinamo are, de vineri, un nou acționaritr. Fostul patron, Cristi Borcea (53 de ani), a vorbit despre situația actuala a clubului din „Ștefan cel Mare”, dupa ce Dorin Șerdean a vandut pachetul majoritar de acțiuni societații Red&White 2022 Management, la capatul mai multor zile de negocieri.

- Cristi Borcea, fostul patron al celor de la Dinamo, a vorbit despre situația prin care trece legendarul club din „Ștefan cel Mare”. Acesta considera ca suporterii din Peluza Catalin Hildan au facut greșeli din momentul in care au inceput sa conduca Dinamo, dupa ce Ionuț Negoița, fostul finanțator al…

- Liverpool a fost zdrobita de Brighton, intr-unul din meciurile tari ale zilei, in timp ce Manchester United s-a impus dramatic in derby-ul cu Manchester City. Inter a invins-o la limita pe Verona, scor 1-0, in Serie A. Cele mai importante meciuri ale zilei au putut fi urmarite in format live score,…