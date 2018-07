Stiri pe aceeasi tema

- Fostul actionar al FC Dinamo Cristian Borcea va fi eliberat din inchisoare, decizia magistratilor Tribunalului Ilfov fiind definitiva, informeaza Mediafax. Magistratii Tribunalului Ilfov au decis, luni, eliberarea conditionata in cazul fostului actionar de la FC Dinamo, Cristian Borcea, decizia fiind…

- Gigi Becali a facut prima declarație dupa ce s-a aflat ca Cristi Borcea va fi eliberat din inchisoare. Cristian Borcea va fi eliberat condiționat – este decizia definitiva luata de Tribunalul Ilfov. Fostul finanțator al Clubului Dinamo a fost inchis timp de aproape patru ani și jumatate. Gigi Becali…

- Cristi Borcea, 47 de ani, a fost azi eliberat azi condiționat, potrivit Digi 24. Acesta va ieși azi din inchisoare. Decizia a fost data de Tribunalul Ilfov și este una definitiva. Fostul acționar de la Dinamo a fost condamnat la 6 ani și 4 luni in "Dosarul Transferurilor", in martie 2014. Magistrații…

- Magistratii de la Tribunalul Ilfov judeca azi contestatia facuta de omul de afaceri, scrie antena3.ro. Citeste si Cristi Borcea se casatoreste cu Valentina Pelinel. Cand va avea loc nunta Pana acum, judecatorii au respins cele doua cereri facute de Borcea deoarece au considerat ca acesta…

- Cristi Borcea este plin de emoții astazi, deoarece judecatorii de la Tribunalul Ilfov vor da o decizie in privința contestației facuta de afacerist. Cristi Borcea a mai intentat doua cereri pentru eliberare, dar au fost respinse pe motivul ca acesta nu a stat suficient timp in penitenciar in urma condamnarii…

- Cristi Borcea afla astazi daca va fi eliberat conditionat din inchisoare. Magistratii de la Tribunalul Ilfov judeca azi contestatia facuta de omul de afaceri. (Reduceri mari la jocuri PC) Pana acum, judecatorii au respins cele doua cereri facute de Borcea deoarece au considerat ca acesta nu a stat suficient…

- Cristi Borcea are planuri mari cu Valentina Pelinel! Familia așteapta cu sufletul la gura eliberarea fostului boss de la Dinamo, iar momentul pare mai aproape ca niciodata. In plus, tatal lui Borcea susține ca afaceristul iși dorește sa-i faca o nunta ca-n povești Valentinei, atunci cand va ajunge acasa. …

- La finalul termenului de marti de la Inalta Curte de Casatie si Justitie din dosarul angajarilor fictive, termen la care au avut loc pledoariile finale, iar DNA a cerut instantei sa-i acorde o pedeapsa de 7 ani si 6 luni, liderul PSD a declarat ca nu...